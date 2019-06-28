أوقفت أمس فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة 9 أشخاص بينهم سيدة وفتاة تورطوا في نشر وتداول وعرض للجمهور مواضيع وحلول البكالوريا والبيام 2019.

ففي قضية أولى لوقائع وجرم نشر الامتحانات على فايسبوك في شهادة التعليم المتوسط 2019 لمواد اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية والرياضيات والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، تورط 7 أشخاص أغلبيتهم طلبة وبينهم سيدة واحدة تتراوح أعمارهم بين 17 و54 سنة والتي مست مختلف بلديات تبسة وسمحت التحريات التقنية المنجزة في هذا الشأن من قبل ذات المصلحة باسترجاع أرقام هواتف نقالة مستغلة من قبل أصحابها واستغلال حسابات إلكترونية بأسماء مستعارة من أجل استغلالها في نشر امتحانات شهادة التعليم المتوسط لمختلف المواد. وصرح الموقوفون أمام الضبطيبة القضائية أنهم يجهلون إن كانت هذه الأفعال معاقب عليها قانونا.

وفي قضية ثانية أنهت ذات الفرقة معالجة قضيتين خاصة بنشر وتداول وعرض للجمهور موضوعين لامتحان مادة الفلسفة ومادة العلوم الإسلامية الخاص بشهادة البكالوريا دورة جوان 2019 عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك والتـي تورط فيها شخصيــن طالب ثانــوي يبلغ من العمر 18 سنة وفتـــاة تبلغ من العمر 28 سنة، ففي إطار مهمة تأمين امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2019 تم رصد حساب إلكتروني يحمل اسم مستعار والذي قام صاحبه بنشر موضوع امتحان مادة العلوم الإسلامية لتسفر التحريات التقنية المنجزة عن استرجاع عنوان بروتوكول الأنترنيت الخاص بالفتاة وأثبتت التحريات و الأبحاث التي قامت بها ذات المصلحة تورط الفتاة في نشر موضوع امتحان مادة العلوم الإسلامية عبر حسابها الإلكتروني و الحامل لاسم مستعار وبالنسبة لموضوع مادة الفلسفة تم استرجاع الرقم المستغل من قبل صاحبه (طالب ثانوي) والذي استغله في نشر الموضوع على مستوى حسابه الإلكتروني والحامل لاسم مستعار وهذا من أجل مساعدة أصدقائه المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، وصرح أمام الشرطة جهله إن كان نشر مواضيع الامتحانات الرسمية أفعال معاقب عليها قانونا، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم أطراف القضيتين أمام وكيل الجمهورية في انتظار جلسة المحاكمة.