انتشلت فرق الحماية المدنية جثث ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم غرقا بسد إيراقن الواقع بين سطيف وجيجل، الجثث تعود لطفل صغير ووالده إضافة إلى خال الطفل الصغير، أين كانوا في رحلة سياحية قبل أن يقوموا بالسباحة في السد، وينحدر الضحايا من بلدية سرج الغول شمال ولاية سطيف، للتذكير فإن الطريق الإجتنابي الجديد الرابط بين بلدية بابور شمال الولاية وبلدية زيامة منصورية التابعة لولاية جيجل فتح مؤخرا على مسافة 60 كلم تقريبا، مما جعله مزار الكثير من رواد البحر تفاديا لزحمة المرور عبر الطريق الوطني رقم 5.