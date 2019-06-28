أدان حزب جبهة القوى الاشتراكية حملة الاعتقالات التي عرفتها المسيرة السلمية بالعاصمة في إطار الجمعة 19 من الحراك الشعبي.

وجاء في بيان للحزب اليوم الجمعة "نشرت اليوم السلطة الحاكمة جهاز أمن وترسانة قمعية شبيه بل يجسد جمهوريات الموز".

وأضاف البيان "تم الإبلاغ عن عدة اعتقالات، قوات النظام التي أثيرت بشكل واضح للغاية اعتقلت العديد من المناضلين الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية بما في ذلك جبهة القوى الاشتراكية وكذلك ممثلي الحركات الجمعوية".

وتابع البيان "يندد الأفافاس ويدين بشدة هذه الحملة العنيفة والشديدة التي تهدف إلى خلق الرعب والتراخي بين الجزائريات والجزائريين، على أمل كسر هذه اليقظة الشعبية السلمية".

وختم بيان الافافاس "ينبغي على السلطة أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب الجزائري بدلاً من معاقبته على الجرأة للمطالبة بتقرير مصيره".