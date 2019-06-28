عجزت لجنة ولائية مشكلة من عدة أطراف، من بينهم رئيس دائرة مداوروش ورئيس بلدية تيفاش ورئيس الغرفة الفلاحية في ولاية سوق أهراس، عن إيجاد حل لما آلت إليه المزرعة النموذجية الطيب يوسفي ببلدية تيفاش من فوضى التسيير وممارسات التعسف في حق العمال الذين طرد بعضهم مؤخرا من طرف المدير. الغريب في الأمر أن اقتراح والي الولاية تغيير المدير وإعادة تثمين المزرعة التي تحوز على أخصب الأراضي الزراعية في ولاية سوق أهراس لم تصغ إليه مديرية المصالح الفلاحية، ومازالت المزرعة ضحية أصحاب النفوذ في القطاع الفلاحي، يعبثون بموادها كيفما شاؤوا.



