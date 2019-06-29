تمكنت شرطة أمن دائرة أرزيو بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران من استرجاع فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة بعد تحويلها من قبل شاب إلى ولاية مجاورة لابتزاز عائلتها وتم توقيف المتورط.

وذكر بيان للأمن الولائي أن القضية تعود إلى يوم 21 جوان الجاري عندما توجهت الفتاة إلى المتوسطة لاجتياز امتحانات استدراكية غير أنها لم تعد إلى البيت مما أدي بعائلتها إلى إخطار مصالح الأمن باختفائها. وقد بينت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن، بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن القاصر كان لها حساب شخصي على صفحة التواصل اجتماعي "فايسبوك"، دون علم أوليائها كانت تستعمله للتواصل مع المتورط البالغ من العمر 22 سنة. وتمكنت فرقة محاربة الجرائم المعلوماتية باستغلال حساب المتورط الشخصي عبر صفحة الفايسبوك ما مكن من تحديد هويته ومكان تواجده.

وبعد أن بدأ المشتبه فيه في ابتزاز عائلتها حيث طلب مبلغا ماليا قدره 3 مليون دينار مقابل استرجاعها يوم الأربعاء الماضي، وضعت المصالح الأمنية خطة محكمة أسفرت عن استدراج المتورط إلى ولاية وهران بعد إيهامه بتسليمه المبلغ المالي وتم توقيفه على مستوى محطة القطار في حالة تلبس رفقة الفتاة القاصر وفي ظرف وجيز .

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه فيه سيحال بموجبه على العدالة.