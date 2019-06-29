أعلنت البحرية الليبية عن إنقاذ أربعة قوارب مطاطية وعلى متنها 391 مهاجرا سريا شمال شرق طرابلس، في أربع عمليات منفصلة.

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم في تصريح صحفي أمس الجمعة، أنه تم إنقاذ قارب مطاطي على متنه 117 مهاجرا سريا شمال زليطن(150 كلم شرق طرابلس)، بالإضافة إلى إنقاذ 45 مهاجرا كانوا على متن زورق آخر شمال غرب مدينة الخمس (120 كلم شرق طرابلس).

وأضاف الناطق أن المهاجرين الذين ينحدرون من جنسيات إفريقية مختلفة تم تسليمهم لمركز إيواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية . وأشار المصدر إلى أن البحرية الليبية أنقذت يوم الخميس 97 مهاجرا سريا كانوا على متن قارب مطاطي خرج من منطقة القره بوللي شمال غرب الخمس وهم ينحدرون من جنسيات مختلفة (73 سودانيا و21 من جنوب السودان وواحد من بنغلاديش واثنان من ليبيان).

وقال قاسمي أنه تم في اليوم نفسه إنقاذ 132 مهاجرا غير شرعي بينهم 11 امرأة و5 أطفال كانوا على متن قارب مطاطيي على بعد 55 ميلا شمال منطقة الخمس ينحدرون على الخصوص من السودان والنيجر وأريتريا.

ومن جهة أخرى أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عن إعادة أكثر من 5000 مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال العام الجاري. وأوضحت المنظمة أن هؤلاء المهاجرين عادوا إلى 30 بلدا في إفريقيا وآسيا بدعم من برنامج المساعدة الإنسانية على العودة الطوعية في ليبيا.