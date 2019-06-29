أعلن نادي الترجي التونسي التعاقد مع المهاجم الجزائري بلال بن ساحة قادما من فريق دفاع تاجنانت دون الكشف عن مدة التعاقد أو قيمته حيث سيكون ثالث جزائري في تشكيلة الترجي إلى جانب يوسف بلايلي، والطيب المزياني.

وكان اللاعب مطلوبا من النجم الساحلي لكن يبدو أن الترجي الرياضي التونسي تمكن من حسم الصفقة لصالحه.

وجاء تعاقد الترجي مع بن ساحة بعد إصابة مهاجمه النيجيري جونيور لوكوسا بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لمدة لا تقل عن 6 أشهر عن الملاعب حيث سيفتقد الفريق جهوده في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي والذي قرر الاتحاد الإفريقي إعادته بعد نهاية كأس أمم إفريقيا.