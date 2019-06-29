خلف، صباح اليوم السبت، حادث مرور، قتيلا وأربعة جرحى بسعيدة تحديدا بالطريق الولائي رقم 07 في الشطر الرابط بين بلديتي أولاد خالد وعين السلطان حسب ما علم لدى خلية إعلام مصالح الحماية المدنية.

ويعود الحادث لانحراف واصطدام سيارة سياحية من نوع " بولو" بشجرة، حيث تتراوح أعمار الجرحى ما بين 20 إلى 27 سنة نقلوا مباشرة إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الإستشفائية أحمد مدغري في حين تم نقل جثة الضحية البالغ من العمر 28 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث.

من جهة أخرى فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا في تداعيات و الأسباب الحقيقية للحادث المأساوي.



