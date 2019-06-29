أوقفj عناصر الجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة، اليوم السبت، أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقف عناصر الجيش الوطني الشعبي، يوم 28 جوان 2019، (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس".

وأضافت الوزارة ان مفرزة للجيش الوطني بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود والأمن الوطني، أوقفت في عمليات متفرقة بكل من تيبازة والنعامة وسوق أهراس، (03) تجار مخدرات وحجزت (17.4) كيلوغرام من الكيف المعالج و(533) قرصا مهلوسا وسيارتين (02) نفعيتين. وفي نفس السياق تم ضبط (20) منقبا عن الذهب وحجز (28) مطرقة ضغط، و(40) مولدا كهربائي وجهاز (01) كشف عن المعادن و آلتين (02) لتفتيت الحجارة بتمنراست وبرج باجي مختار، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني، مهربا (01) وحجزوا (1000) لتر من الوقود وسيارة رباعية الدفع بتمنراست.

من جهة أخرى، أوقف عناصر حرس الحدود (23) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار.