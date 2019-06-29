نددت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال، بتوقيف سميرة مسوسي، منتخبة الأرسيدي لولاية تيزي وزو، والمتظاهرين بالراية التي ترمز إلى الأمازيغية، حسب بيان نشر عبر حساب الحزب الرسمي على"الفايسبوك".

وعبرت الأمانة عن مساندتها المطلقة وغير المشروطة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وكل عائلات الموقوفين وتطالب بإطلاق سىراح كل المعتقلين السياسيين والرأي وحاملي الراية الأمازيغية.

كما سجلت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال بارتياح فشل مساعي التفرقة للجهات التي قررت منع الراية الأمازيغية في المسيرات والرد الوطني السلمي الموحد للجماهير الواسعة في جميع ربوع الوطن، وفق البيان.