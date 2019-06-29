سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران خمس وفيات غرقا منذ الفاتح يونيو الحالي بمناطق صخرية و شواطئ غير مسموحة للسباحة مع إنقاذ أكثر من 215 شخصا آخر من الموت، حسبما علم اليوم السبت من هذه المصالح.

و في هذا الاطار ذكر ذات المصدر أنه تم تسجيل منذ بداية موسم الإصطياف في الفاتح يونيو حوالي 550 تدخلا لعناصر الحماية المدنية أسفرت عن إنقاذ 216 شخصا من الغرق وإسعاف 360 شخصا على مستوى الشواطئ المحروسة فيما تم تسجيل 5 وفيات غرقا في مناطق صخرية وشواطئ غير محروسة.

كما تم تحويل خلال ذات الفترة 28 شخصا إلى مختلف المراكز الصحية بالولاية حالاتهم كانت تستدعي تدخلات طبية مختصة, يضيف ذات المصدر.

وأحصت ذات المصالح خلال ذات الفترة 335.200 مصطاف توافدوا على مستوى الشواطئ ال36 المسموحة للسباحة بولاية وهران.

ومن جهة اخرى، تم خلال 48 الساعة الماضية بشواطئ ولاية مستغانم تسجيل وفاة شخصين غرقا وإنقاذ ثالث من موت محقق.

وأوضح المديرية الولائية للحماية المدنية أن جهاز حراسة الشواطئ لا يزال يبحث عن غريق (32 سنة) فقد مساء الخميس بالمنطقة الصخرية الواقعة شرق شاطئ المرسى ببلدية بن عبد المالك رمضان (35 كيلومتر شرق مستغانم).

وأقحمت وحدات الحماية المدنية عدة زوارق وفريق الغطاسين المحترفين كما ضاعفت تعداد الأعوان يوم أمس الجمعة دون أن تكلل عمليات البحث بالعثور على الضحية، يضيف نفس المصدر.

وتدخل جهاز حراسة الشواطئ مساء الخميس وتمكن -وفقا لذات المصدر- من إنقاذ غريق (12سنة) من موت محقق غامر بالسباحة في نفس المنطقة الممنوعة السباحة قبل أن تقدم له الإسعافات الأولية ويحول على جناح السرعة إلى المصالح الطبية ببلدية حجاج.

وتوفي مساء أمس الجمعة غرقا بالمنطقة الصخرية المجاورة لشاطئ سيدي المجدوب ببلدية مستغانم شاب يبلغ من العمر 16 سنة, يضيف المصدر ذاته.

وبالرغم من المحاولات المتكررة لمسعفي الحماية المدنية لإنقاذ الغريق السابع بسواحل ولاية مستغانم إلا أنها باءت بالفشل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى "ارنستو شي غيفارا" بمستغانم.