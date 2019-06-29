أشاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، بدور الجيش الوطني الشعبي ورئيس الأركان أحمد ڤايد صالح قائلا: "الجيوش عادة ما تستغل الأزمات لكي تستولي على الحكم ولكن هنا العكس وتصريحات الفريق واضحة لما شدد بأنه لا طموحات سياسية للقيادة العسكرية".

وأضاف جمعي خلال اجتماع خص به أمناء المحافظات واللجان الانتقالية: "نحن نعي جيدا أهداف الأطراف التي تريد كسر الثقة بين الجيش والشعب عن طريق نشر الأكاذيب والأمور التي ليس لها مصداقية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لجماعة اعتبرها من المغامرين أن تفرض أجندتها".