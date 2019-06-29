تم فتح تحقيق حول قيام رئيس المجلس الشعبي لبلدية تلمسان بمنح صفقة عمومية لأحد المقاولين الخواص بالولاية و إشرافه لاحقا على تسييرها بمكتبه الخاص بالدراسات.

وذكرت النيابة العامة لتلمسان اليوم السبت، أنه تم الانطلاق الأسبوع الجاري في التحقيق في قضية "تعارض المصالح" بالنسبة لرئيس بلدية تلمسان الحالي "الذي يعد رئيس لجنة الصفقات بذات البلدية وصاحب مكتب الدراسات المسير والمستفيد من الصفقة الممنوحة للمقاول الخاص" .

وأضافت النيابة العامة أن رئيس بلدية تلمسان قام مؤخرا بمنح صفقة خاصة بالأشغال العمومية لمقاول خاص "وأشرف فيما بعد على تسييرها شخصيا بمكتبه الخاص بالدراسات بإعداده لدفتر الشروط والاستفادة من هذه الصفقة بطريقة غير شرعية".

ويرتقب أن يثبت التحقيق تورط عدة مسؤولين في منح عدة صفقات عمومية أخرى لذات المقاول، وفق نفس المصدر، الذي أشار إلى أنه "سيتم التحري عن جميع المشاريع السابقة التي تم منحها لهذا المقاول الخاص عبر الولاية".