سيستأنف العمل بخط النقل البحري الحضري بين وهران وعين الترك بباخرتين لنقل المسافرين يوم الاثنين المقبل وذلك بمناسبة موسم الاصطياف، حسبما أستفيد من المديرة الجهوية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بوهران.

وأوضحت عمارية زروالي أنه "للسنة الثالثة على التوالي تم تحديد الفاتح يوليو القادم موعد انطلاق العمل لهذا الخط البحري وأن الباخرتين المسخرتين لهذه المهمة وصلتا الى وهران".

وتتمثل الباخرة الأولى في "باجي مختار" التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وتتسع لـ 240 مقعدا والثانية مستأجرة من ايطاليا "اشيامار2" تتسع لـ304 مقعدا.

وستضمن الباخرتان ثماني رحلات في اليوم ذهابا و إيابا للوصول إلى شواطئ الطنف الوهراني مما سيجنب المسافرين حركة المرور الثقيلة المسجلة في كل موسم اصطياف، كما أشير إليه.

وسيسمح هذا الخط البحري الذي انطلق منذ عامين من جهة بتخفيف الخناق على الحركة المرورية بالطنف الوهراني وتشجيع السياحة البحرية بهذه المنطقة التي تعرف توافد عدد كبير من المصطافين والسياح القادمين من مختلف ولايات الوطن, من جهة أخرى.

ويمتد العمل بهذا الخط البحري الذي حدد سعر التذكرة بـ 250 دج للكبار و100 دج للأطفال والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء.