هدد الأستاذ بركاين محامي فريق شبيبة القبائل خلال ندوة صحفية نشطها الطاقم الفني و الإداري للشبيبة، أمس السبت، باللجوء إلى الهيئات الدولية في حالة تعنت اللجنة المختصة بالرابطة الوطنية على تمسكها بالعقوبة المسلطة على رئيس النادي شريف ملال. هذا ما كشفه محامي الشبيبة على هامش ندوة صحفية نشطها مسيرو الشبيبة وطاقمه الفني تحت قيادة المدرب الفرنسي فيلود الذي أكد أنه اتفق مع مسيرو الشبيبة على اللعب من أجل الفوز بلقب وطني والذهاب بعيدا في المنافسة.

وأجلت إدارة"الكناري" استئناف التحضيرات تحسبا للموسم الكروي القادم من يوم 29 جوان إلى غاية يوم 10 جويلية ببلدية زكري على أن ينتقل الفريق إلى مدينة إفيان السويسرية حيث سيجري تربصا مغلقا إلى غاية 25 جويلية.

وفيما يخص الأهداف المسطرة أكد المدرب الجديد "للكناري" فيلود أن الفريق سيلعب على ورقتي البطولة والكأس للتتويج بأحدهما، أما بالنسبة للمنافسة الإفريقية فإن تشكيلته ستسعى للذهاب بعيدا في ذات المنافسة التي يطمح أن تكون من نصيب "الكناري" بعد ثلاثة سنوات.

وبالنسبة للعقوبة المسلطة على رئيس النادي شريف ملال من قبل اللجنة المختصة بالرابطة الوطنية المحترفة قال محامي الشبيبة الأستاذ بركاين " إنها غير عادلة واللجنة المختصة بالرابطة قد خرقت القانون كون شريف ملال غير مذنب لم يرتكب أي جريمة يستحق بسببها العقوبة المسلطة عليه فالقانون واضح "، وأضاف المصدر نفسه " قدمنا طعنا حول الموضوع وننتظر الرد، حيث أن اللجنة المختصة التي كانت مطالبة بالرد على الطعن يوم الأربعاء أو الخميس المنصرم لكنها لم ترد. ففي حالة تعنت اللجنة على موقفها سنلجأ إلى الهيئات الدولية لاستعادة حقنا المهضوم".

أما بالنسبة للاعب بن خليفة الذي يرغب مواصلة مشواره الكروي مع الشبيبة فإن إدارة الشبيبة تسعى لإقناع مسيري فريق بارادو بتسريح اللاعب لفائدة الشبيبة.

فيما يخص لمركز تكوين اللاعبين الذي سيموله مجمع سيفيتال فالأشغال لم تنطلق بعد، ومسيري الفريق في انتظار منحها رخصة البناء للشروع في تحضير الأرضية لإستقبال هذا المشروع الهام الفريق.