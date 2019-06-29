رافعت الجمعيات العلمية من مختصين في داء السكري والغدد والطب الداخلي اليوم السبت بالجزائر العاصمة من أجل تعويض الجزيئات المبتكرة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .

وأكد رئيس مصلحة داء السكري والغدد بالمؤسسة الإستشفائية حساني اسعد لبني مسوس الأستاذ مراد سمروني خلال مؤتمر نظمته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول داء السكري أن بعض الأدوية المبتكرة تم إدراجها ضمن قائمة المواد الموجه لعلاج هذا المرض وأخرى سيتم انتاجها قريبا داخل الوطن داعيا الى ضرورة "تعويض هذه الأدوية التي اثبتت فعاليتها بالدول التي طبقتها ".

وأوضح بالمناسبة أن تلك التي "سيتم انتاجها داخل الوطن ستكون بأسعار في متناول جميع شرائح المجتمع مؤكدا بأن الفكرة المتداولة حول عدم فعالية هذه الأدوية لا أساس لها من الصحة وأن تعويض هذه الأدوية مستقبلا سيخفف من تكاليف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من جهة و وقاية المريض من مضاعفات داء السكري من جهة اخرى".



ودعا الأستاذ سمروني في هذا الإطار وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي إلى وضع الثقة التامة في الخبراء العياديين وعدم التشكيك في كفاءاتهم مؤكدا بأن الدراسات العيادية والمعطيات العالمية حول الداء أثبتت النتائج الإيجابية لهذه الأدوية .

وعبر من جانب آخر عن اسفه "لعدم مسايرة التطورات التي شهدها العالم في مجال التكفل بداء السكري خلال السنوات الأخيرة رغم امكانيات وكفاءات الجزائر ".

وشدد رئيس مصلحة الطب الداخلي بالمؤسسة الإستشفائية العمومية لبئر طرارية الأستاذ عمار طبايبية من جهته على "ضرورة وضع اجماع طبي بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مؤكدا بان الجمعيات العلمية تعمل لصالح هذه المؤسسة وتنصح بتعويض الجزئيات الجديدة من أجل ترشيد النفقات حفاظ على توزان الصندوق وتفادي التبذير مشيرا على سبيل المثال إلى التبذير المسجل في مادة الأنسولين التي تعد من بين الأدوية المكلفة".



أن ثمن المختصون اشراكهم من طرف وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات في عمليات تسجيل الأدوية المبتكرة عبروا عن استيائهم لتشكيك وزارة العمل والضمان الاجتماعي في نجاعة هذه الأدوية .

واشار من جانب أخر رئيس مصلحة الطب للمؤسسة الإستشفائية الجامعية لسطيف الأستاذ رشيد مالك إلى أن سكري "لا يتسبب في الوفاة وانما مضاعفاته هي التي تؤدي الى ذلك في مقدمتها أمراض القلب والكلى وأزمة شرايين الدماغ " داعيا الى ضرورة وصف الأدوية المبتكرة التي تساعد حسبه-على التصدي لكل هذه التعقيدات .

وعرضت من جانبها نائب مدير مكلفة بالأمراض غير المتنقلة الدكتور جميلة ندير نتائج التحقيق الوطني متعدد المؤشرات الذي انجزته وزارة الصحة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة بالجزائر حول هذه الأمراض لدى الشرائح العمرية البالغة بين 18 و69 سنة .

قد اثبت هذا التحقيق أن نسبة 30 بالمائة من العينة التي تناولها لم تقم يوما ما بقياس ارتفاع ضغط الدم الشرياني ونسبة 5 بالمائة فقط منها قامت بذلك في اقل من سنة ونسبة ٌقاربت 10 بالمائة قامت بذلك أكثر من سنة .

كما أشارت هذه الدراسة الى ان نسبة 53 بالمائة من نفس العينة لم تقم يوما بقياس نسبة السكر بالدم وان نسب 39 بالمائة من بينها تيجهل انها حاملة لمرض السكري قبل اجراء هذه التحليل .