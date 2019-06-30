نظم نشطاء في المجتمع المدني ومواطنون، صبيحة أمس، وقفة ترحم على روح المجاهد الكبير محمد بوضياف، أمام النصب التذكاري المخلد له بساحة قصر الثقافة والفنون بعنابة، بمناسبة مرور 27 سنة على حادثة اغتياله. موازاة مع ذلك، عقدت حركة مجتمع السلم ندوة تكوينية للهياكل التنفيذية بمناسبة الملتقى السنوي الشيخ محفوظ نجاح، حيث ترحم الحضور على فقيدي الجزائر. وذكر عضو من المكتب الوطني للحركة أن الذكرى 16 لوفاة الشيخ محفوظ نحناح تأتي هذه السنة في سياق زمني خاص، حيث كان الشيخ قد استشرف واقع الأزمة التي تمر بها الجزائر، عندما تكلم عن محاولات لضرب الهوية الوطنية وأخرى تخص بيع مقدرات الأمة لقوى أجنبية وثالثة لتشتيت الوحدة الوطنية، وأضاف أن نحناح أسس مدرسة بنيت على مجموعة من الأسس القيمية كالحوار والتوافق والتوازن والتعايش من أجل مصلحة الوطن.