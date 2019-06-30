ذكرت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك ببلدية عصفور في الطارف فتحت تحقيقا حول قضية بناء فيلا حول أرض وقفية، مسجلة في مصلحة مسح الأراضي، قسم 63 مجمع 59 وهي أرض متبرع بها لمدة 100 سنة، وتحت وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وهذا في الشارع الرئيسي لبلدية بن مهيدي، وكذا الاستيلاء على جزء من بيت الوضوء التابع لمسجد البلدية لتشييد هذه الفيلا. وهي القضية التي أصبحت تشغل الرأي العام المحلي منذ أن تم تفجيرها منذ حوالي شهر، ما كان وراء تأجيل الجمعية العامة للمسجد، لثاني مرة لاختيار لجنة هذا المسجد، مخافة أن تنفلت الأمور نظرا لحالة الغضب والاحتقان التي خلفها بناء الفيلا. من جهة ثانية، ذكرت نفس المصادر أن وزارة العدل هي الأخرى قد أمرت النيابة العامة بولاية الطارف بالتحقيق في هذه القضية. وفي الوقت الذي ذكر فيه مدير الشؤون الدينية بالولاية أن البناء مرخص محليا ومركزيا في إطار قانون استثمار الجيوب الوقفية، ذكرت مصادر مطلعة بأنه لا يوجد أي ملف يخص البناية المشيدة لا في الوزارة ولا في المديرية العامة للأوقاف بالجزائر العاصمة، وهو ما ينتظر أن تكشف عنه التحقيقات الجارية.