أعلنت النيابة العامة في تلمسان أنه تم فتح تحقيق حول قيام رئيس المجلس الشعبي لبلدية تلمسان بمنح صفقة عمومية لأحد المقاولين الخواص بالولاية، ثم أشرف لاحقا على تسييرها بمكتبه الخاص بالدراسات. ووفق نفس المصدر فقد شرع الأسبوع الجاري في التحقيق في قضية “تعارض المصالح” بالنسبة لرئيس بلدية تلمسان الحالي “الذي يعد رئيس لجنة الصفقات في البلدية وصاحب مكتب الدراسات المسير والمستفيد من الصفقة الممنوحة للمقاول الخاص”. وأضافت النيابة العامة أن رئيس بلدية تلمسان قام مؤخرا بمنح صفقة خاصة بالأشغال العمومية لمقاول خاص “وأشرف فيما بعد على تسييرها شخصيا بمكتبه الخاص بالدراسات بإعداده لدفتر الشروط والاستفادة من هذه الصفقة بطريقة غير شرعية”. ويرتقب أن يثبت التحقيق تورط عدة مسؤولين في منح عدة صفقات عمومية أخرى لنفس المقاول، حسب نفس المصدر، الذي أشار إلى أنه “سيتم التحري حول جميع المشاريع السابقة التي تم منحها لهذا المقاول الخاص عبر الولاية”.