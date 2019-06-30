وجهت مصالح والي ولاية ڤالمة دعوة غريبة للأسرة الإعلامية وهذا لحضور وضمان التغطية الإعلامية لعملية “تزفيت شوارع” تقع في قلب المدينة، هذا الأمر أثار دهشة الإعلاميين بالولاية وقالوا إنه كان من الأجدر على الجهاز التنفيذي أن يوجه دعوة لوسائل الإعلام لتغطية، مثلا، مراسم إعادة بعث مطار بلخير أو خط السكة الحديدية بوشقوف - لخروب، أو إعادة الحياة في ثلة المصانع التي “عشش الحمام فوقها”، وليس الدعوة إلى تغطية عملية “تزفيت شارع”، فالأمر من مهام المصالح الفنية التي من مهامها متابعة الأشغال، فالأمر لا يحتاج إلى تصوير وكتابة صحفية.