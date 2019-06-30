يجري في الوسط القضائي حديث بأن الحركة المرتقبة في سلك القضاء، ستمس مجلس قضاء تيبازة، إذ ينتظر تعيين نائب عام جديد ورئيس جديد. ووفق ما يدور من حديث، ينتظر أن تكون رئاسة المجلس من حظ رئيس محكمة ڤالمة، حمدي باشا عمر، في حين سيتولى بوجمعة لطفي، النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل حاليا، النيابة العامة بتيبازة. لكن الغريب أن الأخير مجّد في إحدى المناسبات الوزير السابق الطيب لوح المحسوب على القوى غير الدستورية، إذ اعتبره “فأل خير على العدالة” و”صاحب قفزة نوعية في السلطة القضائية”، فكافأه لوح بمنصب نائب عام في جيجل.