ستكون المناطق الشمالية والداخلية للوطن، بداية من يوم الغد الاثنين، على موعد مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة والرطوبة، كامتداد للوضعية التي عاشتها مناطق واسعة من جنوب أوروبا وشمال حوض المتوسط الأسبوع المنقضي، وهي فترة ستعرف نسب رطوبة عالية جدا ستتراوح ما بين 68 و85 بالمائة.

ومن المتوقع حسب تحذيرات المصالح الجوية المختصة، أن تسجّل الولايات الساحلية والوسطى، على غرار الجزائر العاصمة وبومرداس وتيبازة، أجواء حارة وفصلية تصل إلى 38 درجة وقد تصل إلى 40 درجة بالبليدة والبويرة والمدية وعين الدفلى، لتتعدى 43 بالأغواط والجلفة وضواحيها و41 بشمال الشلف، وقد تتعداها إلى 43 بعمق الولاية وبالمدن الجنوبية المحيطة بها، وهي نفس الأجواء التي ستميز الولايات الداخلية الغربية كغليزان، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، إلى غاية تلمسان، أما المناطق الشرقية الساحلية كعنابة والطارف وجيجل وبجاية وسكيكدة، فستتراوح درجات الحرارة بها ما بين 35 و37 درجة. ومن المنتظر أيضا أن تسجل أعلى درجة في المناطق الوسطى 42 درجة بولايات المسيلة والمدية والبويرة وتيزي وزو.

وستكون الوضعية الجوية المرتقبة امتدادا لموجة الحرارة التي شهدتها على غير العادة مناطق من جنوب القارة الأوروبية، خصوصا جنوب فرنسا وإيطاليا الأيام الأخيرة والتي بلغت حدودها القصوى 45 درجة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الرطوبة بالولايات الشمالية الوسطى خلال الأيام الماضية، حسب ما علمته "الخبر" من مصادر متابعة للتقلبات الجوية.

من جهتها، دعت وزارتا الصحة والسكان والمصالح المركزية والجهوية للحماية المدنية، الأولياء إلى توفير مياه الشرب بانتظام للأطفال والمرضى، ونبّهتهم لتجنّب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية، فيما وجّهت نداءها لسائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي ببرمجة الرحلات الطويلة في أوقات المساء ومنع كبار السن وذوي الحالات الصحية الهشة التجوال في الشوارع أوقات الذروة.