دخل سائقو الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في إضراب مفاجئ تسبب في شلل شبه تام في حركة القطارات.

حسب المعلومات المتوفرة فإن سبب الإضراب يعود لامتناع الإدارة لحد الآن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين العمال وهذه الأخيرة.

وحسب معلومات متداولة فإن العمال سيستأنفون العمل صباح اليوم.

من جهتها أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها، أن حركة القطارات انطلاقا من وإلى الجزائر العاصمة تشهد تذبذبا كبيرا إثر حركة احتجاجية مفاجئة لبعض أعوان السكة الحديدية، والحركة تمتد حتى العاشرة صباحا حسب الأعوان المحتجين.

كما تعلم الشركة أن المفاوضات جارية من أجل توقيف هذه الحركة الاحتجاجية.