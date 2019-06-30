دخل سائقو الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في اضراب مفاجئ تسبب في شلل شبه تام في حركة القطارات.

حسب المعلومات المتوفرة فان سبب الإضراب يعود لامتناع الإدارة لحد الآن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين العمال وهذه الأخيرة.

وحسب معلومات متداولة فان العمال سيستأنفون العمل صباح اليوم.

من جهتها أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها، أن حركة القطارات انطلاقا من وإلى الجزائر العاصمة تشهد تذبذب كبير إثر حركة احتجاجية مفاجئة لبعض أعوان السكة الحديدية، والحركة تمتد حتى العاشرة صباحا حسب الأعوان المحتجين.

كما تعلم الشركة أن المفاوضات جارية من أجل توقيف هذه الحركة الاحتجاجية.