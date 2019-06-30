من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق بمحكمة تڨرت بورڨلة، اليوم الأحد، إلى زهاء 24 شخصا بينهم رئيس البلدية الحالي لحاسي مسعود وأعضاء ومقاولين، في سياق تحقيق أجرته المصالح الأمنية المختصة حول صفقات تمت خلال العهدة السابقة لبلدية حاسي مسعود .

وقال مصدر موثوق لـ "الخبر"، أن المعنيين وجهت لهم استدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تڨرت لسماع أقوالهم حول مشاريع تم اطلاقها خلال العهدة السابقة، وهي القضية التي كانت محل تحقيق من قبل فرقة الأبحاث والتحريات للدرك الوطني .

وأفادت مصادر أخرى، أن المشاريع التي شملها التحقيق، كانت محل تقارير من طرف مجلس المحاسبة وأن التحقيقات الجارية ليست مقتصرة على بلدية حاسي مسعود، إذ من المتوقع أن تمتد التحقيقات إلى بلديات أخرى منها أنقوسة وسيدي خويلد .