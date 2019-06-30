أعلنت شركة المياه والتطهير"سيال" ، اليوم الأحد، عن انقطاع في التزود بالمياه الشروب بداية من يوم الثلاثاء المقبل.

وحسبما أفاد به بيان لمؤسسة "سيال" فإن الإنقطاع سببه كثرة التسربات على مستوى القنوات الرئيسية لتوزيع المياه، وسوف يستمر هذا يوم الثلاثاء 2 جويلية من الساعة 1 صباحا إلى 8 مساء.

وسيمس الانقطاع كل من بلدية الابيار بالكامل، بلدية بن عكنون على مستوى شارع دودو مختار، بلدية بئر مراد رايس على مستوى منطقة النشاط سعيد حمدين، تجزئة زروق ، طريق تقصراين.