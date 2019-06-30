أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، إيداع المجاهد لخضر بورقعة الحبس المؤقت بتهمة اهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش، حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي، اليوم.

حسب نفس المصدر فان القاضي استند إلى المادة 146 من قانون العقوبات في ما تعلق باهانة هيئة نظامية وللمادة 75 من نفس القانون في ما تعلق بالمساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي.

وكان اعتقال قائد الولاية التاريخية الرابعة ابان الثورة من قبل مصالح الأمن، مساء أمس، أثار جدلا واسعا واستنكار من قبل عدة أحزاب وتنظيمات.

ولم تشر لحد الساعة أي جهة تفاصيل عن التصريحات أو الأفعال التي تسببت في اعتقال وإيداع المجاهد لخضر بورقعة، غير انه حسب ما تداوله أمس فان السبب يعود لتصريحات خلال إلقاء كلمة مؤخرا وصف فيها الجيش بـ"ميليشيات".

وفي نفس الشريط الذي تحدث عن ايداع المجاهد لخضر بورقعة، نقل التلفزيون العمومي أن لخضر بورقعة واسمه الحقيقي أحمد لخضر وتقمص صفة رابح مقراني القائد الحقيقي للولاية الرابعة الذي استشهد خلال الثورة، وأضافت أن المعني تخفى تحت اسم لخضر حارب في الجيش الفرنسي بمنطقة الآلب الفرنسية ما بين سنتي 1954-1956 حيث عاد إلى أرض الوطن في عطلة ليلتحق بالثورة.

وأضاف نفس المصدر "أحمد بورقعة معروف بنضاله في صفوف بعض الأحزاب السياسية المعروفة بمواقفها المتذبذبة والمتغيرة خاصة فيما يتعلق القضايا المصيرية للوطن وهو من الأشخاص الذين حققوا بعض المكاسب المادية الشخصية حسب المواقف".