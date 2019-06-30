تختتم، اليوم الأحد، فعاليات قافلة الحج المبرور لهذا الموسم والتي جابت 32 ولاية عبر الوطن وذلك في إطار تحضير الحجاج ليتمكنوا من أداء المناسك على أكمل وجه بعد الحصول على أولى تأشيرات الحج.

وقال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة، في تدخل له على أمواج القناة الأولى، اليوم، إن هذا النشاط سيتوج بعقد مؤتمر الحج المبرور يوم الـ 9 جويلية داعيا الأئمة والمرشدين وكل أعضاء البعثة أن يكونوا في مستوى المسؤولية التي سيتحملونها في هذه الرحلة الإيمانية من بدايتها إلى نهايتها معتبرا إياها بمثابة أمانة في أعناقهم وسيحاسبون على أي تقصير قد يحدث.

وأضاف عزوزة، أن عملية الإسكان الالكتروني التي ينتظرها الحجاج ستنطلق يوم الـ 7 جويلية مشيدا بالتقدم المحرز في مجال تنظيم وعصرنة عملية الحج

وأبرز ذات المتدخل، أن أول رحلة لضيوف الرحمن نحو البقاع المقدسة ستنطلق من مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة في الـ 15 جويلية، فيما تمت برمجة 19 رحلة ذهاب نحو جدة والمدينة المنورة إلى غاية 24 أوت المقبل بمعدل 300 شخص في كل رحلة.