قال النجم السابق لمنتخب السنغال حاجي ديوف بأن المنتخب الجزائري ضحية شغف أنصاره الكبير شاكرا بالمناسبة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي على منحه الثقة لجمال بلماضي لتدريب "الخضر".

وقال ديوف خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم إلى جانب النجمين أحمد حسن وصامويل ايتو "مشكلة المنتخب الجزائري في أنصاره، شغفهم كبير ويشجعون بقلوبهم، من الجيد أن يكونوا معك لكن صعب جدا لما ينقلبون عليك، على كل المنتخب الجزائري أمتعنا بأداءه والفضل الأول للمدرب جمال بلماضي وبهذه المناسبة أشكر رئيس الاتحاد الجزائري على وضع الثقة في واحد من أبناء المنتخب، مع علمي أن جمال كان راغبا في هذا المنصب منذ الإخفاق الأخير للجزائر في دورة الغابون الماضية".