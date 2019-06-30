قرر عمال جريدة الشعب، اليوم الأحد، تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية القادمة أمام مقري وزارة الاتصال ورئاسة الجمهورية، واللجوء إلى إضراب في غضون أسبوعين للمطالبة برحيل المديرة العامة أمينة دباش، داعين الوصاية إلى التدخل وتحمل مسؤولياتها لإنقاذ اليومية من "الغرق" في ظل الفوضى المهنية والإدارية التي تعيشها.

واتخذ العمال هذا القرار خلال وقفتهم الاحتجاجية الثامنة، التي جرت بمقر الجريدة، بعد أن رأوا غياب أية نية للمديرة العامة في الاستجابة لمطالبهم "المشروعة"، وعدم قدرتها على إعادة الهيبة المفقودة لليومية، حيث لجأت منذ الوقفة الاحتجاجية الأولى إلى إجراءات غير قانونية ربحا للوقت، إلى جانب التهديدات اليومية للمحتجين وكذا محاولة البحث عن كبش فداء تحمله أخطائها وتلصق به فشلها الذريع في تسيير أعرق جريدة ناطقة بالعربية.

ولم يجد العمال سوى الاتفاق على تصعيد الموقف بعد شعورهم بالخطر الذي يهدد هذه المؤسسة الإعلامية، التي تعيش اللااستقرار منذ سنوات، نتيجة تراكمات تسيير المديرة العامة الكارثي، القائم على تهميش وتحطيم الكفاءات والحقرة والجهوية والمحاباة وزرع الفرقة والشقاق بين العمال، واتخاذ إجراءات تعسفية ضد كل من ينتقد تسييرها، خالقة جوا من اللامهنية داخل الجريدة رغم الإمكانيات البشرية والمادية التي تتوفر عليها.

ورفع العمال شعار واحد "المديرة العامة ديقاج"، متمسكين بمطلب رحيل المديرة العامة، ملحين على ضرورة وحدتهم وتضامنهم تجاه كل الضغوطات والتهديدات التي يتعرضون لها يوميا، مصرين على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تحقيق التغيير الحقيقي داخل الجريدة.