أقدم مكتتبو سكنات "عدل" 2001/2003 بتيزي وزو ، اليوم الأحد ، على غلق مقر مكاتب عدل بتيزي وزو للمطالبة بمنحهم مقررات ما قبل التسليم لسكناتهم تحمل المواصفات القانونية منها تحديد رقم العمارة و المسكن . حسب المحتجين تم تسليم لهم ن الأسبوع الماضي مقررات ما قبل التسليم لسكناتهم تحمل لا تحمل على أية معلومة حول السكن الذي إستفادو منه التي تحمل عنوان عام ألا وهو القطب التكنولوجي فقط. كما طالب المحتجون من الإدارة تسليمهم مفتايح سكناتهم قبل 30 سبتمبر كما أعلن عنه وزير القطاع . كما دعا مكتتبو سكنات عدل 2001/2003 من مسؤولي مؤسسة "عدل " الإسراع في وتيرة إنجاز سكناتهم و فتح أمامهم الإجراءات لدفع الشطر الثالث و الرابع من المبلغ المالي لسكناتهم .في الأخير هدد المحتجون التصعيد في حركتهم الإحتجاجية في حالة ما لم تستجيب مؤسسة عدل لمطالبهم .