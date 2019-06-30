قامت مجموعة من سكان بلدية وادي أرهيو في غليزان بقطع الطريق الوطني رقم 90 الرابط بين بلديتهم وبلديتي مازونة و سيدي أمحمد بن علي،وهذا بالقرب من محطة القطار بغية الضغط على السلطات الوصية كي ترحلهم إلى سكنات لائقة،مشيرين أنهم يعانون الويلات بداخل سكنات هشة،تهدد الأفاعي والجرذان والحشرات حياتهم وحياة أفراد عائلتهم،ناهيك عن الروائح الكريهة بالجهة،وتفاقمها في فصل الصيف القاسي جدا على سكان وادي أرهيو المعروفة بحرارتها التي لا تطاق.بالمقابل كشفت مصادر"الخبر" أن مصالح البلدية بينت أن هؤلاء المحتجين لا يقطنون الحي هذا بل قدموا من أماكن أخرى بعد سماعهم نبأ عملية الترحيل،حتى يتمكنوا من الاستفادة من سكن.بالمقابل،انتقلت مجموعة أخرى من سكان وادي أرهيو للاحتجاج أمات مقر الدائرة للمطالبة بالإسراع في توزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية التي ينتظرونها بفارغ الصبر،مستفسرين عن سبب تأخر توزيعها.