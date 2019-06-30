لا تزال جهود مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة مدعومة بكل من محافظة الغابات و الحظيرة الوطنية للشريعة متواصلة في هذه الأثناء لإخماد ألسنة الحريق المهول الذي شب مساء أمس السبت بمنطقة واد البلاط بالحظيرة الوطنية للشريعة بالبليدة حيث تمكنت من السيطرة عليه بنسبة 85 بالمائة، حسبما أفادت به اليوم الأحد مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة.

وأوضح المصدر أن "الجهود لا تزال تبذل من طرف فرق التدخل للحماية المدنية لإطفاء ثلاثة (3) مواقد للحرائق بغابة واد بلاط بالحظيرة الوطنية بالشريعة، في حين تمكنت من السيطرة عليه بنسبة 85 بالمائة، إلى جانب حماية ممتلكات المواطنين و المناطق السكنية الموجودة بالقرب من الحريق و منع انتشاره إليها بصفة نهائية " .

وأشار مصدر الحماية المدنية في السياق إلى أن صعوبة المسالك بالمنطقة و كذا الانحدار الشديد بمكان الحريق و صعوبة الوصول إلى مواقد اللهب و درجات الحرارة الجد مرتفعة أعاقت كثيرا عملية الإخماد التي جند لها ما يفوق عن المائة عون حماية مدنية بمختلف الرتب و كذا تسخير 25 شاحنة إطفاء 10 منها شاحنة صغيرة للتمكن من ولوج المناطق ذات المسالك الضيقة, هذا إضافة إلى دعم الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) و كذا محافظة الغابات و عناصر الحظيرة الوطنية للشريعة.

يذكر أن الحريق الذي شب في حدود الساعة السادسة من مساء أمس السبت على مستوى منطقة واد بلاط بالحظيرة الوطنية للشريعة قد أتى على مختلف المكونات الرئيسية للغطاء النباتي بالمنطقة من أشجار و أدغال.