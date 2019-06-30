أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الأحد، ايداع 16 شخصا رهن الحبس المؤقت بعد بسبب رفعهم الراية الأمازيغية خلال مسيرة الجمعة الـ 19 من الحراك الشعبي.

وأكدت المحامية عويشة بختي في تصريحات للصحافة، ان قاضي التحقيق أمر بإيداع 16 مواطنا الحبس المؤقت، "بتهمة المساس بالوحدة الوطنية ". وستعرض مجموعة أخرى، غدا الاثنين، أمام وكيل الجمهورية، بعد أن تم تمديد مدة حجزهم تحت النظر.

وسبق أن تم حبس 19 متظاهر آخر قبل أسبوعين بسبب حملهم للرايات الأمازيغية، فيما تتوالى مطالب إطلاق سراح المعتقلين، من طرف الأحزاب والشخصيات السياسية وكذا عموم المواطنين في مسيرات الجمعة.