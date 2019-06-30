نوه المهاجم السابق للمنتخب السينغالي لكرة القدم, الحاجي ضيوف، اليوم الأحد، بمدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي بعد النتائج الجيدة التي بات يحققها مع "الخضر" مؤخرا والتي سمحت للفريق بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس إفريقيا للأمم-2019 بمصر.

وصرح ضيوف خلال ندوة صحفية بملعب القاهرة الدولي: "في كرة القدم, نتكلم كثيرا عن المهاجمين وننسى الحديث عن المدافعين. الاكتفاء بالتكلم عن لاعب واحد قد يزعزع الفريق الجزائري, لكن إذا كان من يجب رفع القبعة له فهو جمال بلماضي لأنه تمكن من إعادة ترتيب البيت".

وأضاف مهاجم ليفربول السابق : "التقيت به الأسبوع الماضي, إنه شخص متمكن من عمله. لقد أصبح علامة خاصة بالفريق. هو مدرب متحمس ويعرف جيدا ما يقوم به. التقدير يعود إليه".

و أفاد أيضا: "أشكر رئيس الاتحادية الجزائرية الذي وضع ثقته في شخص يعرف جيدا البيت والذي قام بكل شيء لنيل الشهادات, بعدما أخفق المنتخب الجزائري مع مدربين سابقين أجانب".

ونوه ضيوف بارتفاع عدد المدربين الأفارقة في هذه النهائيات والذي بلغ 11 من بين 24 بلدا, بعدما اقتصر العدد على 4 فقط من ضمن 16 منتخبا في "كان-2017", واصفا إياهم ب"الأخوة".

وقال: "لأول مرة نجد أكبر عدد من المدربين الأفارقة وهو أمر مهم, يجب منح الثقة للأخوة".

وحقق المنتخب الوطني بداية موفقة بتسجيل فوزين أمام كل من كينيا (2-0) والسينغال (1-0). في انتظار التأكيد يوم غد الاثنين أمام تنزانيا بملعب "السلام" بالقاهرة (سا 00ر20 بتوقيت الجزائر) في إطار الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة.