قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح، اليوم الأحد، جراء تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبر شمون بجبل لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية الرسمية، أعلن الغريب أن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان نفسه ضمن الموكب. وقال: "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص"، رافضا التعليق على الحادث.

وأشار الوزير إلى أن ثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن أحدهم في حالة حرجة. وأوردت الوكالة لاحقا أن أحد مرافقي الوزير توفي بعد الحادث متأثرا بجراحه.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن اثنين من مرافقي الوزير قتيلا نتيجة إطلاق النار، متأثرين بإصاباتهما، أن الحادث وقع خلال محاولة موكب الغريب المرور قرب صيدلية الحسام بين بلدتي قبر شمون والبساتين، خلال الاحتجاجات على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر"، وزير الخارجية جبران باسيل.