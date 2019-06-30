سجل منتخب مدغشقر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نيجيريا (2-0), الشوط الأول (1-0) لحساب الجولة الثالثة و الأخيرة عن المجموعة الثانية لكأس إفريقيا للأمم 2019 لكرة القدم الجارية بمصر (21 جوان- 19 جويلية) جمع بينهما عشية اليوم الأحد بالقاهرة.

ويسمح هذا الفوز للمنتخب الملغاشي الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في المرحلة النهائية للمنافسة، بالتأهل للدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة.

وسجل هدفي منتخب مدغشقر نومنجاهاري (د 13) و اندريا ماهاتسي (د 53).

و في المباراة الثانية لنفس المجموعة تغلبت غينيا على البورندي (2-0) الشوط الأول (1-0) من تسجيل محمد ياطارا في الدقيقتين (25 و 52).

بعد هذه الجولة, تحتل مدغشقر المركز الأول ب 7 نقاط أمام نيجيريا (6 ن ) وغينيا ( 4 ن) بوروندي (0 ن).

و يتأهل رسميا للدور ثمن النهائي منتخبا مدغشقر و نيجيريا, بينما تبقى غينيا في انتظار نهاية الدور الأول لمعرفة مصيرها في التأهل ضمن أحسن المنتخبات الأربعة المحتلة للمركز الثالث.

ويقضي نظام كأس الأمم الإفريقية في نسختها الجديدة بمشاركة 24 فريقا بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ثمن النهائي و يرافقهما أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

النتائج الفنية: المجموعة الثانية /الجولة الثانية:

نيجيريا - مدغشقر 0-2

غينيا - بوروندي 2-0