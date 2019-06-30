يدخل المنتخب الجزائري لكرة القدم، ثالث لقاء له في نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019 أمام تنزانيا برسم الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة، بالبذلة البيضاء، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية للعبة (الفاف).

وأوضحت الهيئة الفيدرالية في بيان لها أن "سيدخل المنتخب الوطني اللقاء بالقميص الأبيض، في حين يلعب المنتخب التنزاني بالقميص الأزرق، وذلك بناء على الاجتماع التقني".

ويدير هذه المقابلة، الحكم الملغاشي أندوفيترا راكوتوجاونا بمساعدة مواطنه ليونيل اندريانانتينيانا ويحي محمدو من النيجر.

يذكر أن زملاء النجم رياض محرز يواجهون منتخب ال"تايفا ستارز" غدا الاثنين بداية من الساعة 20.00 بتوقيت الجزائر بملعب "السلام" بالقاهرة, وفي نفس الوقت يلتقي السنغال بكينيا بملعب 30 جوان.