

امر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، عشية أمس، بإيداع عبد الباسط زعيم رئيس فريق اتحاد عنابة ، الحبس المؤقت، عن تهمة سوء تسيير الأموال العمومية و اعانة الدولة الموجهة إلى فريق اتحاد عنابة منذ توليه رئاسة الفريق بداية جوان 2017.

وحسب مصادرنا ، فإن امتثال عبد الباسط زعيم رئيس اتحاد عنابة ، أمام قاضي التحقيق بمحكمة عنابة ، تم بناء على شكوى تقدمت بها إدارة الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم ، تتهم فيها رئيس اتحاد عنابة ، بسوء تسيير الأموال العمومية .

وقد دقق محققو الفرقة الاقتصادية لأمن عنابة، خلال الأسابيع الماضية مع رئيس اتحاد عنابة رفقة حوالي عشرة أشخاص أخرين من بينهم شهود في الملف ، كانوا ضمن أعضاء المكتب المسير للفريق خلال فترة توليه تسيير شؤون اتحاد عنابة ، الذي حقق معه الصعود إلى القسم الثاني بعد مواسم عام فيها للفريق في القسم الهواي .

وتوبع عبد الباسط زعيم رئيس اتحاد عنابة ، الذي يقبع حاليا بسجن عنابة من طرف الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم التي تأسست كطرف مدني في القضية، عقب التصريحات الخطيرة التي أدلي بها عبد الباسط زعيم خلال مشاركته في حصة تلفزيونية بقناة رياضية خاصة، كشف فيها أن صعود اتحاد عنابة إلى القسم الثاني المحترف خلال الموسم الماضي تم عقب شراء العديد من المباريات كلفته أموال باهظة. واستمع قاضي التحقيق إلى رئيس اتحاد عنابة عبد الباسط زعيم ، حول الحصيلة المالية للفريق خلال فترة توليه تسيير شؤون الاتحاد ، التي جاءت مخالفة للقانون و تحتوي على خروق و تقارير مغلوطة و تضخيم في الفواتير و التلاعب العائدات المالية لتذاكر دخول المناصرين الى ملعب 19ماي ، بالاضافة كراء الملاعب و حقوق الطاقم الفني و اللاعبين ، حيث صرح بعض الشهود ضمن الطاقم المسير و اللاعبين أن الأجور اللاعبين و منح الامضاء في الفريق لا تتماشي وما تم تسجيله من طرف رئيس الفريق في تقريره المالي الحالي ، بالإضافة إلى الديون التي يطالب بها في التقرير التي تجاوز 08 ملايين سنتيم ، ما اعتبرته الجهات الوصية مبالغ فيه وخرق للقوانين وسوء تسيير واضح بأموال واعانات الدولة الموجهة للفرق الرياضية.

وكان الوالي الحديد توفيق مزهود، قد صرح الاسبوع الماضي، بأنه لا يرضى بصفته مسؤول أول عن الولاية و الممثل الأول لمناصري فريق اتحاد عنابة، أن تلطخ سمعة الفريق و المدينة المجاهدة يقصد ولاية عنابة من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالرياضة في شراء المقابلات من اجل تحقيق اهداف رياضية خاصة وان فريق اتحاد عنابة فريق عريق صنع الامجاد وطنيا وقاريا القلب أن يهان من طرف رئيس فريق عبر تصريحات اعلامية غير مسؤولة .