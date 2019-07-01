أقدم سائق حافلة، يعمل على خط الجزائر العاصمة - عنابة، رفقة معاونيه من الشباب، على سرقة دواء ”خيانة أمانة” كان في حقيبة سلمت لهم وكانت موجهة إلى شخص يعاني مرضا عضالا في رجله. وقد قام هؤلاء الشباب والسائق بمحطة الخروبة في العاصمة، بفتح الحقيبة المسلمة لهم واستولوا على بعض الأغراض، منها هذا الدواء الثمين الذي لا يباع إلا بوصفة طبية خاصة جدا من المستشفى العسكري. وكان من المفروض أن يصل هذا الدواء إلى مجاهد ودركي متقاعد أفنى حياته في خدمة الجزائر، وتركوه يعاني الألم نظرا لأن الدواء نادر جدا.