عانى أمس المسافرون القادمون من وهران صباحا على متن القطار المتوجه إلى الجزائر العاصمة الأمرين بعدما توقف القطار فجأة في محطة الشلف بدعوى دخول العمال في إضراب، وظل المسافرون ساعات في انتظار استئناف الرحلة، لكن ذلك لم يحدث، وجيء بحافلات أوصلتهم إلى المحطة البرية الخروبة في العاصمة مساء أمس، وسط استياء شديد بين المسافرين الذين قالوا إنه كان من المفترض بالمضربين إما أن لا ينطلقوا بهم أصلا أو يبلغوهم وجهتهم، لا أن يتلاعبوا بهم بهذه الطريقة في غياب كامل لحس المسؤولية والمواطنة!