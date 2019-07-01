أجلت صبيحة اليوم، غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة النظر في قضية السيناتور بوجوهر مليك للمرة الثانية إلى جلسة 16 جويلية، لغياب الطرف المدني وباقي المتهمين.

وكانت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة قد أجلت بتاريخ 17 جوان الماضي النظر في القضية إلى الفاتح جويلية بعد استئناف النيابة والسيناتور للحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بتيبازة التي سلطت عليه عقوبة الحبس النافذ 7 سنوات وغرامة قدرها مليون دينار.

وقررت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة اليوم تأجيل النظر في ملف السيناتور إلى 16 جويلية المقبل لغياب الضحية وباقي المتهمين، ، فيما كان ملف القضية قد أحيل على غرفة الجنح بالمجلس بعد استئناف السيناتور وكذا نيابة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتيبازة للحكم الصادر ضد السيناتور مليك بوجوهر في 5 ماي الماضي والقاضي بإدانته بـ 7 سنوات حبس نافذة وغرامة قدرها 1 مليون دينار وإقصاءه من وظائف سامية في الدولة وحق الترشح لمدة 5 سنوات.