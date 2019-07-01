قتل سبعة أشخاص وأصيب العشرات في مظاهرات اندلعت، أمس الأحد في جميع أنحاء السودان، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأفاد وكيل وزارة الصحة السودانية المكلف سليمان عبدالجبار،عن "وفاة 7 وإصابة 181 شخصا منهم 27 بطلق ناري والبقية إصابات مختلفة، من جراء المظاهرات التي انطلقت اليوم (أمس)، في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف عبد الجبار، أن هناك "10 إصابات من النظاميين منهم ثلاثة من قوات الدعم السريع بطلق ناري، وبقية الإصابات برشق بالحجارة، مشيرا إلى أن "هناك 50 من الإصابات نتيجة التدافع بالسلك الشائك".