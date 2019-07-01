ذكرت تقارير صحفية برتغالية، أن النجم الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو، اقترب من الانضمام لنادي أرسنال الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد براهيمي مع بورتو خلال هذا الصيف بعد عدم تجديده لعقده مع الفريق البرتغالي.

ووفقاً لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن براهيمي على قائمة اللاعبين الذي يرغب أرسنال في التعاقد معهم.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن براهيمي سيُطالب "الجونرز" براتب سنوي يبلغ 4 ملايين أورو، وهو ما سيكون في متناول الفريق الإنجليزي.

ويشارك براهيمي مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

وأكدت الصحيفة أن براهيمي يسعى لحسم مستقبله في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن النجم الجزائري يمتلك عروضاً من أندية وست هام وإيفرتون الإنجليزيان وأيضاً عروضاً من أندية تركية.