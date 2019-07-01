ذكرت تقارير صحفية برتغالية، أن النجم الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو، اقترب من الانضمام لنادي أرسنال الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد براهيمي مع بورتو خلال هذا الصيف بعد عدم تجديده لعقده مع الفريق البرتغالي.

ووفقاً لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن براهيمي على قائمة اللاعبين الذين يرغب أرسنال في التعاقد معهم.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن براهيمي سيُطالب "الجونرز" براتب سنوي يبلغ 4 ملايين أورو، وهو ما سيكون في متناول الفريق الإنجليزي.

ويشارك براهيمي مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر.

وأكدت الصحيفة أن براهيمي يسعى لحسم مستقبله في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن النجم الجزائري يمتلك عروضاً من أندية وستهام وإيفرتون الإنجليزيان وأيضاً عروضاً من أندية تركية.