كشف رئيس المخابرات الصهيونية الخارجية "الموساد"، يوسي كوهين عن دور"الموساد" في التقريب ما بين الكيان والدول العربية، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الاحتلال.

وقال كوهين، إن لدينا علاقات، ليس فقط مع الأردن ومصر، ولكن العديد من الدول العربية الأخرى أيضا"، دون أن يسمها.

وتابع كوهين ان "الموساد" قاد الطريق إلى اللقاءات التي عُقدت في سلطنة عُمان في إشارة إلى زيارة نتنياهو إلى عمان نهاية شهر أكتوبر 2018 ولقاءه مع السلطان قابوس بن سعيد.