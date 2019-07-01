تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من وضع حد لنشاط أربعة مروجين للأقراص المهلوسة وحجز 136 مؤثر عقلي في قضايا منفصلة، حسبما أستفيد اليوم الاثنين من هذا السلك الأمني.

وحسب ذات المصدر ،تم توقيف شخصين (24 و 30 سنة) و هما بصدد ترويج الأقراص المهلوسة بالحديقة العمومية لبلدية عين النويص و بحوزتهما 73 قرص.

كما أوقفت عناصر الأمن مروج لهذه السموم (44 سنة) كان يستغل محله التجاري المخصص لحلاقة الرجال للترويج للأقراص المهلوسة بين الزبائن.

و ضبط بحوزة المشتبه فيه 47 قرص مهلوس و مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 17.900دج، يضيف نفس المصدر.

و قامت قوات الشرطة بناء على معلومات مفادها أن أحد الأشخاص يستغل مقر إقامته الواقع بمدينة مستغانم للترويج للأقراص المهلوسة بتفتيش المسكن و توقيف المشتبه فيه (21 سنة).

و عثر بالسكن -يضيف نفس المصدر- على 16 قرص مهلوس و قطعتين من الكيف المعالج و مبلغ مالي قدره 10 ألاف دج و سلاح أبيض (سيف تقليدي من الحجم الكبير).

و بتهمة حيازة وبيع الأقراص المهلوسة والمخدرات تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم و صدرفي حق المتهمين الأول و الثاني حكم بالسجن 7 سنوات نافذة و دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج.

و صدر في حق المتهم الثالث حكم بالحبس النافذ 18 شهر و غرامة مالية قدرها 100 ألف دج و في حق المتهم الرابع حكم بالحبس سنة واحدة نافذة و 20 ألف دج كما أشير إليه.