أعلنت مؤسسة المياه و لتطهير "سيال " ،اليوم الاثنين ،عن انقطاعا في التزود بالمياه على بعض بلديات الجهة الشرقية للعاصمة ،وهذا بداية من ليلة الثلاثاء .

وحسب بيان المؤسسة ،فان الانقطاع يأتي في إطار تحسين نوعية المياه.

حيث سيقوم الديوان الوطني للتطهير ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء من الثامنة ليلا ،الى الخامسة صباحا بأشغال تركيب أجزاء الهيدروميكانيك على مستوى الانبوب الرئيسي للتوزيع،و ستكون الاشغال على مستوى خزان شابو بحي درقانة في بلدية برج الكيفان.

وأضاف البيان، أن إنقطاع المياه الشروب سيكون على مستوى بلدية برج الكيفان بحي درقانة وبلدية برج البحري بحي 1012 شابو.