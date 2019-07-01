أعرب الدولي الجزائري رابح ماجر، عن أمله في تتويج المنتخب الوطني الجزائري باللقب القاري (2019)، مؤكدا أن المهمة سوف لن تكون سهلة أمام منتخب البلد المضيف مصر وبقية عمالقة الكرة في القارة السمراء.

وقال ماجر، احد سفراء المنافسة القارية في دورة القاهرة، في حديث خص به موقع الهيئة الرسمية المسيرة للكرة الإفريقية (كاف) :" أتمنى ان يتمكن المنتخب الوطني الجزائري من التتويج باللقب الثاني له في تاريخه (...) نحن ننتظر الكثير من كتيبة "الخضر" .

واضاف ماجر : " يتعين على المنتخب الوطني الايمان بقدراته، حتى وإن كنت متحفظ بشان قدرة المنتخبات الإفريقية على الصمود كثيرا على المستوى البدني،. باعتبار ان هذا العامل لا يؤثر كثيرا على منتخبات مثل نيجيريا والسنغال و الكاميرون المتعودون على اللعب تحت درجة حرارة جد عالية " مستطردا" المنتخب الوطني الجزائري يمكنه تحقيق نتائج طيبة ولم لا بلوغ المقابلة النهائية ".

وفي هذا السياق، اكد النجم السابق للمنتخب الوطني، ان السباق نحو التتويج، سيكون محفوفا بالمخاطر وسيكون فيه الصراع على أشده بين منتخبات قوية مثل الكاميرون و نيجيريا والجزائر وتونس والسنغال وكوت ديفوار, دون الحديث عن مصر التي لا تؤمن إلا بالتتويج بلقب المنافسة المقامة فوق أراضيها " .