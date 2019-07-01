هددت المنظمة الوطنية للمجاهدين بالمتابعة القضائية ضد الجهة التي عمدت الى تشويه التاريخ الثوري للمجاهد لخضر بورقعة.

في بيان حمل عنوان "لا للمساس برموز الثورة" جاء "بقطع النظر عن الملابسات التي دفعت العدالة لاتخاذ اجراء اعتقاله في هذا الظرف بالذات فان الأهمية التاريخية الذي لعبته هذه الشخصية ابن ثورة على مستوى الولاية الرابعة التاريخية يجعلنا أمام اشكال كبير وهو ما يفرض علينا واجب التذكير بانجاز مسار هذا المجاهد".

وأضاف "نذكر بعلاقة هذا المجاهد بثورة التحرير التي ستبقى رغم مواقف الرجال اظاء مسار الأحداث رصيدا شخصيا مشرفا لا يمكن لأي جهة النيل منه".

وسرد البيان سيرة المجاهد لخضر بورقعة خلال ثورة التحرير، وهددت في الأخير بمتابعة الجهة التي عمدت الى تشويه تاريخه النضالي واعطائه اسما آخرا غير امه الحقيقي".